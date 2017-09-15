Крашенинникова: США выгодна антироссийская истерия на востоке Европы
Теги: сша европа События. 25-й час
Как воспринимают европейцы заявления своих политиков о "российской угрозе"? Почему в связи с проведением учений западные соседи вдруг стали переживать за суверенитет Белоруссии? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила Вероника Крашенинникова.
Российско-белорусские манёвры и реакция западных стран на них стали главной темой программы "События. 25-й час". Советник главы международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова ответила на вопросы ведущего Алексея Фролова.
"До сих пор страны Балтии, кроме своего антироссийского русофобского значения, другого не нашли, чтобы обосновать свое существование. Ну и поскольку Вашингтону это выгодно, поэтому игра и ведется. Зато эта игра очень надоела западной Европе", - заявила Крашенинникова.
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