Крашенинникова: США выгодна антироссийская истерия на востоке Европы

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Как воспринимают европейцы заявления своих политиков о "российской угрозе"? Почему в связи с проведением учений западные соседи вдруг стали переживать за суверенитет Белоруссии? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила Вероника Крашенинникова.