Журнал Focus извинился за "ироничную игру слов" про Путина

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Немецкий журнал Focus извинился за некорректную формулировку в адрес российского президента Владимира Путина. В статье про канцлера Германии Ангелу Меркель редакция сравнила российского лидера с собакой. Главред издания заверил, что никто не хотел обидеть или оскорбить Путина.

Главный редактор немецкого журнала Focus принес извинение за оскорбительную формулировку, допущенную в адрес президента России Владимира Путина, об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в Берлине Денис Микерин в своем Facebook.

По его словам, ему позвонил редактор журнала Focus и лично выразил извинения в связи с высказыванием в адрес Путина, заверив, что редакция ни в коем случае не хотела обидеть или оскорбить российского лидера.

Ранее в журнале Focus появилась статья, посвященная Ангеле Меркель. В ней содержалась фраза "Она боится путинской собаки, но не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vor dem, Hund Putin). В российском посольстве в Германии назвали это высказывание оскорблением президента России и потребовали извинений от главного редактора издания.

Журнал в свою очередь заявил, что это была всего лишь "ироничная игра слов", которую "невозможно адекватно перевести на русский язык". Термин "собака" (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению "крепкий орешек" (harter Hund).

В своей статье Focus имел ввиду инцидент, который произошел в 2007 году на встрече Путина и Меркель в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Тогда в комнату переговоров зашла лабрадор Кони, чем сильно напугала канцлера Германии. Известно, что Меркель испытывает страх перед собаками с 1995 года. Позднее Владимир Путин извинился за этот случай.