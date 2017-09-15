Уничтожение некачественных продуктов ляжет на их владельцев

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Уничтожение некачественных пищевых продуктов будут оплачивать их владельцы. Такое решение могут принять в правительстве. В Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции считают, что стоит предоставить такую госуслугу или ввести учет расходов в суммах штрафов.

Владельцы некачественных пищевых продуктов могут начать оплачивать расходы за их уничтожение. Такую возможность обсуждают в правительстве, пишет газета "Известия".

В Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассматривают возможность предоставления такой госуслуги или учета расходов в суммах штрафов. Последнее заседание Госкомиссии под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова было практически полностью посвящено вопросу "модернизации правового механизма уничтожения некачественных и опасных пищевых продуктов… за счет их владельцев".

По итогам встречи удалось составить перечень поручений для межведомственной рабочей группы. В частности, представителям Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росимущества и ФТС необходимо подготовить нормативные акты, которые направлены на "обеспечение уничтожения или утилизации некачественных пищевых продуктов за счет виновного лица". Кроме того, группе поручено определить орган власти, который уполномочат уничтожать некачественные продукты.

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году с реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов, которые не соответствовали нормативным требованиям. Всего свыше трех тысяч тонн. При этом средняя цена уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Россию, составляет 3,3 тысячи рублей за тонну.