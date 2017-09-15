Стала известна причина закрытия диппарковки у посольства США

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Московские власти объяснили, почему закрыли парковку для американских дипломатов на Большом Девятинском переулке. Это было сделано из-за острой нехватки парковочных мест в столице.

Парковка для дипломатов у посольства США в Москве стала доступной для всех из-за острой нехватки парковочных мест, передает РИА Новости со ссылкой на администратора московского парковочного пространства (АМПП).

Ранее в Москве рядом cо входом в посольство США на Большом Девятинском переулке ликвидировали парковку для американских дипломатов. Также была закрыта незаконная парковка у здания генконсульства США в Санкт-Петербурге, отменено разрешение на парковку в Екатеринбурге. Во Владивостоке демонтировали бетонные блоки, ограждавшие территорию дипмиссии.

В свою очередь в Госдепартаменте США не считают ситуацию с парковками у дипмиссий ответным шагом России, однако намерены обсудить эту проблему с российскими властями.

"Я не хочу характеризовать это как своего рода месть. Мы хотим продвинуться в развитии наших отношений с правительством России", - заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.