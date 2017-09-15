Школьников обяжут узнавать баллы по ЕГЭ на сайте Госуслуг

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Выпускники школ будут через Единую систему идентификации и авторизации узнавать результаты ЕГЭ онлайн. Работу над реализацией инициативы совместно ведут Министерство образования, Рособрнадзор и МВД.

Выпускники школ будут регистрироваться на портале Госуслуг, чтобы через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) узнавать результаты ЕГЭ онлайн. Об этом пишет газета "Известия".

В пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций сообщили, что речь идет о том, чтобы для получения данных из государственных информационных систем граждане проходили идентификацию только через ЕСИА. В частности, при запросе результатов ЕГЭ.

По словам представителя ведомства, работу над реализацией инициативы совместно ведут Министерство образования, Рособрнадзор и МВД.

Сейчас узнать результаты ЕГЭ онлайн можно через портал госуслуг, а также на официальном сайте экзамена. Информации о том, когда процедура станет доступна только через портал госуслуг, пока нет.

Чтобы узнать результаты экзаменов, пользователь должен будет войти на портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. При этом получить информацию о баллах ЕГЭ офлайн, как и раньше, можно будет в школе.