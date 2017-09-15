Школьник с пистолетом отобрал у москвички золотое кольцо

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15-летний девятиклассник напал с пистолетом на 46-летнюю женщину и отобрал у нее золотое кольцо. Инцидент произошел на севере Москвы. Подросток задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое.

Столичная полиция задержала подростка за разбойной нападение на женщину, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в районе Коптево возле дома на улице Генерала Рычагова. 15-летний девятиклассник, угрожая пистолетом, напал на 46-летнюю женщину и отнял у нее золотое кольцо стоимостью восемь тысяч рублей.

После нападения мальчик попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое.

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