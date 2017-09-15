Лавров и Тиллерсон обсудили перспективы разрешения сирийского кризиса
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили перспективы взаимодействия по разрешению сирийского кризиса.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили перспективы взаимодействия по разрешению сирийского кризиса, говорится на сайте российского ведомства.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации", - отметили на Смоленской площади.
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