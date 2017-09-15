В России могут ввести налог на AliExpress, Amazon и eBay

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Российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для своих иностранных конкурентов, такие как AliExpress, Amazon и eBay, и блокировать их в случае неуплаты. Это может привести к отказу продавцов от доставок в Россию или к сокращению ассортимента товара, поставляемого в Россию.

В правительстве обсуждают поправки в Налоговый кодекс и закон об "Информации", которые обяжут иностранных ретейлеров, такие как AliExpress, Amazon и eBay, платить НДС, об этом сообщает газета "Коммерсант".

Издание сообщает, что у иностранных интернет-магазинов есть конкурентное преимущество — они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при продаже товаров дешевле тысячи евро и легче 31 килограммов.

Авторы поправок предлагают зарубежным ретейлерам оплачивать НДС в размере 15,25% от конечной цены товара. В случае неуплаты они могут быть заблокированы через Роскомнадзор.

Гендиректор eBay в России Илья Кретов заявил, что эти поправки могут привести к отказу продавцов от доставок в Россию или к сокращению ассортимента товара, поставляемого в Россию. Кроме того, такая мера будет невозможна из-за огромного количества продавцов.

"Например, на Alibaba — 3,6 миллиона продавцов, на eBay — более 1,5 миллиона, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию", - рассказал президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

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