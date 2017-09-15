Сеул запустил баллистические ракеты в ответ на пуск со стороны КНДР

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Этой ночью Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела на тысячу километров больше. Боевой носитель пересёк Японию и упал в море. Была объявлена тревога. Быстрее всех отреагировали в Южной Корее. Сеул запустил собственные ракеты.

Утреннее небо над Японией разрывают сирены предупреждения о ракетной угрозе. В городах включаются громкоговорители, граждан предупреждают по радио и смс-рассылкой. Но паники нет. Для японцев это, похоже, становится обыденностью, и они идут этим утром на работу.

Хотя опасности ситуации это нисколько не снижает. Вскоре власти Японии уточняют - это снова была баллистическая ракета средней дальности.

Ракета вновь пролетает над северной частью Японии. И, как и в прошлый раз, уходит в акваторию Тихого океана. Но на этот раз выше и дальше. Данные военных говорят о том, что ракета прошла по баллистической траектории, поднявшись на высоту около 800 километров. И пролетела на этот раз на тысячу километров дальше. Этим запуском КНДР подтвердила, что её оружие действительно способно накрыть не только территорию Японии, но и достичь американского острова Гуам, где расположена крупнейшая тихоокеанская военная база США "Андерсон". Сразу после пуска власти Японии проводят консультации с Южной Кореей и США.

"Пришло время послать ясный сигнал Северной Корее, что это они угрожают всему миру своими провокациями. Становится ясно, что последние санкции, наложенные на КНДР, должны быть усилены. Северная Корея должна понять, что если они будут продолжать в том же духе, они лишатся своего светлого будущего", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Спутниковая разведка сообщила, что пуск был осуществлён из района международного аэропорта под Пхеньяном. Буквально через шесть минут после этого южнокорейские военные осуществляют два ответных запуска своих баллистических ракет малой дальности. Одна из них, правда, сломалась, и сразу после взлёта упала. Но другая уходит к условной цели в море на расстояние 250 километров. Это демонстрация того, что южные корейцы способны оперативно нанести ответный удар по любой точке на территории КНДР. Президент республики собирает совет национальной безопасности и заявляет, что разговаривать с Северной Кореей больше не о чем. Нужно действовать.

Южная Корея, Япония и США требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН. Уже в пятницу вечером в штаб-квартире в Нью-Йорке пройдут экстренные консультации. Они будут закрытыми. Многие эксперты уверены, что последняя резолюция Совбеза, которую согласовали после ядерного испытания КНДР в августе, была недостаточно жёсткой.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".