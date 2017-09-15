Порошенко рассказал о месте Украины в "европейской семье"

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Украина заняла своё историческое место в "европейской семье и трансатлантическом альянсе". Такое заявление сделал в пятницу президент Пётр Порошенко. С формулировкой готовы поспорить сразу несколько стран ЕС.

Лояльное, если не сказать нежное отношение к человеку, незаконно находящемуся на территории страны, поражает. По дороге из Львова в Черновцы, где теперь обосновался Саакашвили, его кортеж нарушил все мыслимые правила. Летел со скоростью 150 километров в час, обгонял на поворотах и подрезал других водителей. Итог: остановка полицейскими, короткая беседа и пожелание счастливого пути. Уже в отеле в Черновцах экс-губернатора поджидал куда более любопытный сюрприз. В номере Саакашвили обнаружил целый арсенал шпионского оборудования. Утверждает – это работа СБУ. Завезли, но установить не успели.

"Эти уроды - у меня другого слова нет, в то время, когда враг прорвал реально восточную границу, в то время, когда Украина кишит шпионами, в то время, когда у них все разваливается и все летит к черту, занимаются записью моей частной жизни у меня в гостиничных номерах. Петр Алексеевич, вам что, нечего делать на досуге? Хотите смотреть, как Саакашвили в туалет ходит?" – возмущается Саакашвили.

Несмотря на то, что оборудование государственное, Саакашвили заявил, что оставит его себе на память, а потом передаст в музей истории Украины, когда власть в стране, о чем он так мечтает, переменится. Куда щедрее на подарки оказался глава американской угольной компании Эрни Трешер. Президенту Порошенко и премьеру Гройсману он подарил целых два пакета с углем из той самой первой партии, что накануне прибыла в порт Одессы. Ждет Украина помощи и от МВФ два миллиарда долларов. Но сначала нужно пройти тестирование комиссии, которая прибудет через 4 дня. В преддверии этого визита на Украине открылся очередной форум "YES" - ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии, теперь он проходит в Киеве. Порошенко, как обычно, представлял товар лицом.

"Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в Шенгенское соглашение, в таможенное соглашение. Я верю и в то, что рано или поздно через эти шаги для нас будет открыто членство в Евросоюзе и в НАТО", - отметил президент Украины.

Чтобы способствовать скорейшему вступлению в ЕС, на Украине, видимо, как раз и был принят скандальный закон "Об образовании". "Статья 53 Конституции Украины гарантирует обучение нацменьшинствам на родном языке. Почему нарушается Конституция. Это нарушение прав национальных меньшинств и русскоязычного населения. Мы объявляем сейчас сбор подписей по всей стране. И, поверьте мне, за очень короткое время соберем очень большое число подписей против этого позорного, дискриминационного закона", - заявил народный депутат Украины Вадим Новинский.

В недоумении и Европа. К подписавшим гневные обращения в ОБСЕ Венгрии, Молдавии и Румынии присоединились Болгария и Греция.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".