Число жертв двойного теракта в Ираке возросло до 74

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74 человека погибли, 93 ранены в результате двойного теракта на юге Ирака. В провинции Ди-Кар, недалеко от города Насирия, группа боевиков атаковала полицейский пост.

Жертвами двойного теракта в Ираке стали 74 человека. Сначала террористы открыли огонь из автоматов, потом подорвали заминированный автомобиль. Рядом с КПП находилось придорожное кафе. В момент нападения в здание ворвался один из боевиков и привёл в действие взрывное устройство. Безоружных посетителей террористы застрелили, а затем скрылись, сообщает "ТВ Центр".

По данным местных властей, большинство погибших были паломниками из Ирана. Ответственность за оба теракта взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство".