"Кассини" 15 сентября сгорит в атмосфере Сатурна

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Автоматическая межпланетная станция "Кассини" завершает свою 20-летнюю миссию. Всё это время аппарат находился на орбите Сатурна. И за годы работы помог астрономам собрать уникальную информацию о жизни шестой планеты.

Пятница. Хотя и не 13, но для астрономов всей земли день тяжелый. Межпланетный зонд "Кассини", который 20 лет изучал Солнечную систему, заканчивает свою миссию. На корабле не осталось топлива. И 15 сентября ученые решили направить "Кассини" в атмосферу Сатурна. В толщу планеты, о которой аппарат передал столько бесценной информации, что астрономам еще несколько лет предстоит ее анализировать и делать новые открытия, передает "ТВ Центр".

"Кассини" стартовал к Сатурну в 1997 году. С мыса Канаверел в США. Через 10 лет добрался до планеты и вышел на ее орбиту. За долгие годы космического путешествия отправил на землю 450 тысяч фотографий. Впервые ученые смогли рассмотреть вблизи и газовый гигант, и его спутники.

22 раза зонд сближался с Сатурном. По космическим меркам почти вплотную. Пролетел среди его колец. И сегодня астрономы знают, каково расстояние между ними. Что прежде, казалось, выяснить невозможно. "Кассини" не только наблюдал, но и изучал. Например, на спутник Энцелат сбросил зонд "Гюйгенс". Благодаря ему ученые выяснили, что на поверхности под толщей льда есть океан. Но не с холодной водой, а горячей. А раз есть вода, значит, может быть и жизнь. Это еще гипотеза. Но ведь истина всегда где-то рядом.

"Кассини" показал, насколько важен Энцелат и Титан, еще один потенциально обитаемый мир, где, возможно, есть жизнь, не такая, как мы себе представляем и совсем не похожая на земную", - рассказал директор планетарных наук НАСА Джеймс Грин.

Какая это жизнь, пока можно только гадать. Но выяснилось, что на Сатурне бушуют ураганы, циклоны и антициклоны, есть полярное сияние. И вот они - парадоксы науки. На каждое новое открытие - дюжина новых тайн и загадок.

"Мы столкнулись с целым зоопарком спутников, каждый из которых оказался интересен по своему, один с атмосферой, на другом бьют гейзеры, у третьего две стороны спутника радикально отличаются друг от друга, два разных мира, совершенно это было странно, это требует дальнейшего объяснения", - указал заведующий отделом института астрономии РАН Олег Малков.

В пятницу на скорости 110 тысяч километров в час "Кассини" войдет в толщу очень плотной атмосферы Сатурна. В 14:50 - последний сеанс связи. От трения зонд сгорит всего за пару минут. Но даже за мгновения до гибели, аппарат будет передавать на Землю информацию и фотографии. Такие, которые человечество еще не видело никогда.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".