Медведев обсудил с Подгузовым улучшение работы "Почты России"

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Логистические возможности, а также улучшение качества услуг "Почты России" обсудили в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев и глава учреждения Николай Подгузов.

Премьер-министр в пятницу провел встречу с главой "Почтой России" Николаем Подгузовым. Медведев отметил, что крупнейшая российская компания решает важные задачи с обеспечением связи, сообщает "ТВ Центр". За деятельностью "Почты России" пристально следит огромное количество граждан. Премьер обратил внимание, что поступают жалобы на качество оказываемых услуг и поинтересовался у нового руководителя, какие меры по улучшению работы будут приняты.

"Нередко высказываются претензии, связанные с тем, какое качество услуг обеспечивается по доставке почтовой и посылочной корреспонденции. Что вы как новый руководитель компании нашего крупнейшего оператора почтовой связи собираетесь сделать для улучшения, как принято это называть, логистических возможностей почты России", - спросил Медведев.

"Задача пред нами стоит сложная, но мы, безусловно, справимся. И это задачи операционного характера. Ну, конечно, нам нужно думать о развитии, о превращении "Почты России" в современную цифровую компанию", - ответил Подгузов.