В Париже мужчина с ножом и выкриками про ИГ напал на военного

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В Париже неизвестный мужчина с ножом атаковал военного. Это произошло на станции метро "Шатле". Во время нападения злоумышленник несколько раз упоминал ИГ. Его задержали. Военный ранений не получил.

Неизвестный с ножом атаковал в Париже военного, который осуществлял патрулирование в рамках операции Sentinelle ("Часовой"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFM.

Инцидент произошел утром 15 сентября на станции метро "Шатле", одного из крупнейших пересадочных узлов парижской подземки. В результате атаки никто не пострадал. Нападавшего сразу задержали.

В ходе нападения мужчина несколько раз упоминал запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство".

14 сентября по итогам Совета министров глава МВД Франции Жерар Колон заявил, что власти решили отказаться от идеи сокращения числа военных Sentinelle и намерены усилить эффективность этой операции для борьбы с террористической угрозой.