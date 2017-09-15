Порошенко предложил создать "группу друзей деоккупации Крыма"

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Президент Украины Петр Порошенко хочет создать международную группу для мирного возврата Крыма в состав Украины и вытеснения России с полуострова. Эту идею он намерен предложить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную "группу друзей деоккупации Крыма", передает "Интерфакс".

Эта группа будет заниматься возвратом Крыма в состав Украины и вытеснением России с полуострова. Порошенко подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование спора.

Украинский лидер добавил, что намерен обсудить эту инициативу в деталях на 72-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. С 19 по 25 сентября на ней состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня.

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