"Зарядье" оборудуют противокражными антеннами

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Парк "Зарядье" потратит 880 тысяч рублей на покупку противокражного оборудования с системой подсчета посетителей. В парке появится счетчики посетителей и две пары антенн Synergy – это антикражные ворота, похожие на те, которые ставят в супермаркетах на выходе.

Парк "Зарядье" намерен закупить оборудование против краж на сумму 880 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы портала госзакупок.

В парке появятся две пары антенн Synergy - это антикражные ворота, которые устанавливают на выходе для обнаружения активных защитных датчиков. Их размещают на предметах, которые нельзя выносить с территории. Также "Зарядье" закупит счетчики посетителей Hella и защитные аксессуары к оборудованию.

Ранее сообщалось, что за три дня в "Зарядье" вытоптали и выкопали 10 тысяч растений. С четверга парк меняет режим работы, чтобы усилить охрану ландшафтных объектов. Теперь вход на территорию будет осуществляться с 15-минутными перерывами. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00.