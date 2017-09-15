Взрыв прогремел в метро Лондона
Теги: взрыв Происшествие лондон
Взрыв произошел в метро Лондона. По данным британских СМИ, в результате происшествия есть пострадавшие. Транспортная полиция Британии подтвердила информацию о происшествии.
Взрыв произошел в метро Лондона. Как сообщает The Sun, в результате инцидента несколько человек получили ожоги.
Издание отмечает, что это произошло на станции "Парсонс Грин". С места происшествия с криками убегают люди.
Incident at London Underground- Parsons Green. pic.twitter.com/Z6plYx7OMf— Ian Griffin (@i2defence) 15 сентября 2017 г.
На фотографиях с места событий видно, как в поезде горит пластиковое ведро. Также говорится о некоем приборе, помещенном в сумку.
#London #parsonsgreen pic.twitter.com/8mZs877gap— Nedret ERSANEL (@NedretErsanel) 15 сентября 2017 г.
Транспортная полиция Британии подтвердила информацию о взрыве. Сейчас ее сотрудники находятся на месте событий.