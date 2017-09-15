Взрыв прогремел в метро Лондона

Теги: взрыв Происшествие лондон

Взрыв произошел в метро Лондона. По данным британских СМИ, в результате происшествия есть пострадавшие. Транспортная полиция Британии подтвердила информацию о происшествии.

Взрыв произошел в метро Лондона. Как сообщает The Sun, в результате инцидента несколько человек получили ожоги.

Издание отмечает, что это произошло на станции "Парсонс Грин". С места происшествия с криками убегают люди.

Incident at London Underground- Parsons Green. pic.twitter.com/Z6plYx7OMf — Ian Griffin (@i2defence) 15 сентября 2017 г.

На фотографиях с места событий видно, как в поезде горит пластиковое ведро. Также говорится о некоем приборе, помещенном в сумку.

Транспортная полиция Британии подтвердила информацию о взрыве. Сейчас ее сотрудники находятся на месте событий.