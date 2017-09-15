Трамп: я не знал о существовании пятой категории ураганов

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Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами после визита в штат Флорида, который пострадал от урагана "Ирма". В ходе общения он признался, что даже не знал о существовании пятой категории ураганов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что раньше не знал о существовании пятой категории ураганов. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами после визита в штат Флорида, который пострадал от урагана "Ирма", передает "Интерфакс".

"Я даже не знал, что пятая категория существует", - сказал он.

Ураган "Ирма" прошел по материковой части американского штата Флорида в воскресенье. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра. Ураган вызвал проливные дожди. Жертвами "Ирмы" в США и на Карибских островах стали десятки человек.