В Москве группа подростков избила школьницу и сняла это на видео

Теги: дети соцсети избиение Происшествие москва

На северо-западе Москвы трое подростков избили 13-летнюю сверстницу. Еще одна несовершеннолетняя снимала происходящее на видео, которое затем выложила в социальные сети. По данному факту начата доследственная проверка.

Следствие начало проверку по факту избиения 13-летней девушки группой подростков на северо-западе столицы, передает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошел вблизи дома на улице Барышиха. Трое несовершеннолетних подростков избили свою сверстницу, четвертая участница конфликта снимала происходящее на камеру. Впоследствии видео появилось в социальной сети.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также:

СК проверит видео драки воспитанниц детского лагеря в Якутии

Житель Чечни избил и побрил налысо дочь после слов о замужестве

В Хакасии пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи

На севере Москвы до смерти избили мужчину

Бивший сына головой об асфальт екатеринбуржец получил 9 лет колонии