Власти Британии назвали взрыв в лондонском метро терактом

Около 20 человек пострадали при взрыве в метро Лондона на станции "Парсонс Грин", сообщает Газета.ru.

"Огненный шар пронесся над моей головой. У меня обгорели волосы, но были люди, которые пострадали серьезнее", - рассказал один из очевидцев.

Ранее стало известно, что в лондонской подземке произошел взрыв на станции "Парсонс Грин". Транспортная полиция Великобритания подтвердила информацию о происшествии. По предварительным данным, взорвался "некий белый контейнер" в задней части состава. Как сообщает BBC, власти Великобритании заявили, что взрыв в метро был терактом.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ