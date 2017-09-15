В Москве объявили штормовое предупреждение

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В Москве и Московской области ожидается резкое ухудшение погоды. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, после 15:00 в столичный регион придут дожди и грозы. Также ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил о резком ухудшении погоды в Москве и Московской области. Это произойдет после 15:00, пишет "Газета.Ru".

По его словам, с запада к Московской области приближается "хорошо выраженный холодный фронт". Он принесет с собой дождь и грозы. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Глава Гидрометцентра добавил, что фронт пройдет через Московскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую и Костромскую области.

В МЧС отметили, что такие погодные условия будут в столичном регионе до утра 16 сентября.