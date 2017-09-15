ФСИН заявила об увольнении ряда сотрудников из-за деятельности Коршунова

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Федеральная служба исполнения наказаний России заявила о привлечении 15 сотрудников центрального аппарата ведомства к дисциплинарной ответственности. Также ФСИН сообщила об увольнении двух работников. Эти меры связаны с деятельностью замдиректора ведомства Олега Коршунова.

Федеральная служба исполнения наказаний России предприняла меры в отношении ряда сотрудников центрального аппарата ведомства. Это произошло после проверок управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН (УКСНЭР) и финансово-экономического управления ведомства (ФЭУ), которые курировал замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

"В связи с тем, что в ходе проверок был выявлен ряд нарушений, 10 сотрудников ФЭУ ФСИН России, три сотрудника УКСНЭР ФСИН России привлечены к дисциплинарной ответственности, заместитель начальника ФЭУ ФСИН России и начальник УКСНЭР ФСИН России уволены из органов уголовно-исполнительной системы", - говорится на сайте ведомства.

Также пресс-служба ФСИН напомнила, что в августе 2017 года директор ФСИН Геннадий Корниенко принял решение о направлении в установленном порядке материалов с ходатайством об увольнении Коршунова.

Накануне, 14 сентября, Басманный суд Москвы арестовал замдиректора ФСИН Олега Коршунова по обвинению в растрате государственных средств в размере 160 миллионов рублей. Он будет находиться под стражей до 13 ноября.

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