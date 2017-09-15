Собянин обсудил с мэром Иерусалима сотрудничество городов

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Вопросы сотрудничества в области культуры, здравоохранения и туризма обсудил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин со своим коллегой из Иерусалима.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с мэром Иерусалима Ниром Баркатом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В центре внимания - укрепление связей между городами, а также обмен опытом. Сергей Собянин отметил, что в столице сейчас проводятся дни Иерусалима. Центральным событием праздника станет культурный фестиваль музея Москвы на Зубовском бульваре.

"Успешно провели дни Москвы в Иерусалиме и вот теперь в эти выходные пройдут дни Иерусалима в Москве. В музеях Москвы будут интересные мероприятия. Спасибо большое, господин мэр, за укрепление связей между нашими городами", - отметил Собянин.