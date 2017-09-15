Москвичам показали строящуюся станцию метро "Петровский парк"

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Строящуюся станцию метро "Петровский парк" увидели москвичи, которые оставили свои заявки на интернет-портале столичного метрополитена. Выходы станции будут расположены на Ленинградском проспекте, она станет частью Третьего пересадочного контура и будет иметь пересадку на Замоскворецкую линию.

Своими глазами посмотреть на строительство новой станции метро и пройти по пустым вестибюлям. Этим может похвастаться не каждый. Ради того, чтобы приподнять завесу тайны, посетители согласны даже надевать жилетки , каски и слушать долгий инструктаж, передает "ТВ Центр".

Заявок на посещение станции пришло так много, что выбрать счастливчиков смог только генератор случайных чисел. И раз уж им повезло, то и шанс здесь нужно использовать - сразу выкладывать фотографии в социальные сети, лайки и удивленные реакции друзей будут обеспечены. Смотреть, правда, нужно не только в камеру, но и по сторонам. Станция, конечно, в высокой степени готовности, но строительство все-таки пока продолжается. Спускаться, к примеру, приходится по эскалатору пешком. Интересуют посетителей не только запоминающиеся фотографии, но и профессиональные вопросы.

Ходить можно везде. Никаких ограничений. Спускаются даже в тоннель - когда еще появится такая возможность. Вот и выстраиваются очереди на фотосессию в столь необычном пейзаже. Эмоции точно зашкаливают.

Станция "Петровский парк" явно располагает для записей видеоприветов всем членам семьи. Современный дизайн – как и у других станций первой очереди Третьего пересадочного контура. Символично здесь и оформление в зеленых тонах - в цвет Замоскворецкой линии метро. Приглашают гостей сюда уже не в первый раз и с каждым интерес у москвичей только растет.

Планируется, что сама станция в составе участка от делового центра будет открыта уже в конце этого года.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".