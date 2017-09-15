Банк "Возрождение" может объединиться с Промсвязьбанком

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Акционеры банка "Возрождение" и Промсвязьбанка рассматривают вопрос об объединении двух кредитных организаций. Окончательное решение будет принято до 26 октября. Банк "Возрождение" был куплен основными акционерами Промсвязьбанка в 2015 году.

Советы директоров "Возрождения" и Промсвязьбанка вынесли на рассмотрение общих собраний акционеров вопрос об объединении двух кредитных организаций, передает "Интерфакс".

Решение должно быть принято до 26 октября. Голосование будет проходить с помощью направления бюллетеней.

Банк "Возрождение" был куплен основными акционерами Промсвязьбанка в 2015 году. В начале 2016 года совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявил, что оба банка будут объединены в перспективе от трех до пяти лет.

Промсвязьбанк входит в первую десятку банков по размерам активов. Банк "Возрождение" занимает 32 место.