В Московской области борются с нелегальными свалками

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В Подмосковье продолжается выявление нелегальных свалок. В городе Видное Ленинского района в заброшенной промзоне давно лежит огромная куча мусора, нечистоты от которой уже стекают в ближайший водоем. Навалы мусора и в лесу вблизи села Булатниково.

Это самая горячая точка на карте незаконных свалок Подмосковья. Село Булатниково, Ленинский район. Из 20 гектаров леса три завалены мусором. Сюда, на Спасское водохранилище, приезжают отдыхать. А вот мусор после себя убирать не собираются. За участком должна следить администрация, которая утверждает, что завалы разгребают регулярно. Правда, это совершенно незаметно, передает "ТВ Центр".

Обещания разобраться с ситуацией чиновники дают перед телекамерами. Утверждают, что сбор и вывоз мусора организуют, а место для отдыха обустроят в соответствии со всеми нормами. Представители Минэкологии и ОНФ пообещали пригласить добровольцев на большой субботник.

А второй проблемный объект находится в городе Видное. Там на территории одной промзоны скопилась огромная куча мусора. Лицензия на транспортировку и вывоз отходов есть, но между тем и злоупотребления на лицо. Компания на своей территории устроила практически полигон ТБО. Объясняют, что вывозить далеко - 120 километров в одну сторону, да и денег не хватает.

"К сожалению, в отношении данной организации не остается ничего другого как применять достаточно жесткие административные меры. Весной направляли в суд материалы для приостановки деятельности. Но на тот момент суд ограничил все штрафом. На сегодняшний день направлен материал уже повторно. И я думаю, что суд с учетом повторности нарушений, с учетом того, что ситуация не меняется, вынесет решение о приостановке деятельности", - отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

Интересно, что компания, которая довела объект до такого состояния, принадлежит местной администрации. Они обещали ликвидировать нарушения в течение месяца.

Елизавета Родина, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".