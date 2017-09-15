В Кремле опровергли сообщения об отказе Донбассу в гумпомощи
Россия не намерена отказываться от отправки гуманитарной помощи жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Комментируя соответствующую информацию в СМИ, он подчеркнул, что речь идет только о перераспределении "для упорядочивания" средств на эти цели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, передает ТАСС. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что российское правительство с 2019 года намерено отказаться от "гуманитарной поддержки отдельных территорий" в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Под "отдельными территориями" якобы имелся в виду Донбасс.
"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, не идёт и не будет идти. По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной", - сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что там только "идет определённое перераспределение, но вместе с тем, это не значит, что будет какое-то сокращение каких-то направлений в пользу других, речь идет просто об упорядочивании".
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