Полиция: бомба в метро Лондона взорвалась не полностью

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Взрывное устройство в метро Лондона на станции "Парсонс-Грин" сдетонировало только частично, заявили в британской полиции. Так в Скотленд-ярде прокомментировали теракт, который был совершен в лондонской подземке в пятницу. В результате госпитализированы 18 человек. Погибших нет.

В полиции Великобритании заявили, что взрывное устройство в метро Лондона сдетонировало частично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам бывшего главы контртеррористического подразделения министерства обороны Британии, инцидент может быть не связан с "волком-одиночкой".

Взрыв на станции "Парсонс-грин" на западе Лондона произошел ранее 15 сентября. В результате происшествия 18 человек были госпитализированы. Их жизни вне опасности, передает РИА Новости.