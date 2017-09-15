15:14, 15 сентября 2017

Около станции метро "Выхино" поймали лося. Видео

Теги:  Общество  животные  москва

В Москве в пятницу поймали заблудившегося лося. Его обнаружили возле станции метро "Выхино".

Полицейские поймали заблудившегося лося возле станции метро "Выхино". Животное  разгуливало по газонам и оживлённой магистрали и не проявляло сильного испуга, сообщает "ТВ Центр".

Однако начинало брыкаться в сторону тех, кто пытался поймать его или преградить  путь. В конце концов, полицейские связали лося и стали ждать прибытия егерей.

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