Около станции метро "Выхино" поймали лося. Видео

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В Москве в пятницу поймали заблудившегося лося. Его обнаружили возле станции метро "Выхино".

Полицейские поймали заблудившегося лося возле станции метро "Выхино". Животное разгуливало по газонам и оживлённой магистрали и не проявляло сильного испуга, сообщает "ТВ Центр".

Однако начинало брыкаться в сторону тех, кто пытался поймать его или преградить путь. В конце концов, полицейские связали лося и стали ждать прибытия егерей.