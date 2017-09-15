Защита захватившего "Ситибанк" бизнесмена обжаловала приговор

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Защита бизнесмена Арама Петросяна, год назад захватившего отделение "Ситибанка" в центре столицы, просит оправдать его по статье о терроризме. По словам адвоката, Петросян не имел умысла навредить людям или причинить имущественный ущерб. Ранее Петросяна приговорили к 12 года строго режима за захват заложников и терроризм.

Защита бизнесмена Арама Петросяна обжаловала приговор в Верховном суде, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Станислава Мальцева.

В жалобе защита просит учесть то, что Петросян при захвате "Ситибанка" не имел умысла навредить людям или причинить имущественный ущерб. Он также добровольно отпустил заложников.

24 августа 2016 года 55-летний бизнесмен Арам Петросян захватил отделение "Ситибанка", взял в заложники четырех человек и угрожал устроить взрыв. Позднее он освободил заложников и сдался полиции. Бомба оказалась муляжом. Следствие выяснило, что причиной захвата стало трудное финансовое положение и огромные долги.

7 сентября Московский окружной военный суд признал Петросяна виновным в захвате заложников и в терроризме и приговорил к 12 годам строгого режима. Свою вину бизнесмен признал частично: он признал себя виновным в захвате заложников, но просил оправдать его по статье о терроризме.