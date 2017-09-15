Путин обсудил с членами Совбеза новый ракетный пуск КНДР

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Ситуация на Корейском полуострове с учетом последнего ракетного запуска КНДР обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с членами Совбеза. Также обсуждались текущие внутрироссийские социально-экономические вопросы.

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза страны ситуацию на Корейском полуострове, передает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Участники совещания провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР", - сообщил пресс- секретарь.

По его словам, подробно обсуждались и текущие внутрироссийские социально-экономические вопросы.

В совещании участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры верхней и нижней палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБР Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.

В ночь на 15 сентября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. На этот раз она пролетела на тысячу километров больше. Боевой носитель пересёк Японию и упал в море. Была объявлена тревога. Быстрее всех отреагировали в Южной Корее, где запустили собственные ракеты.

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