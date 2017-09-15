Минприроды назвало 15 самых грязных городов России
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Министерство природы составило рейтинг самых экологически неблагоприятных городов России. Принимаемыми факторами являлись уровень загрязнения воздуха и накопления отходов из-за крупных производств.
Минприроды России составило список самых экологически неблагоприятных городов нашей страны. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского.
"Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест", - отметил Донской.
Как передает "Русская планета", принимаемыми факторами являлись уровень загрязнения воздуха и накопления отходов из-за крупных производств. По словам Донского, к концу года ведомство также составит экологический рейтинг регионов.
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