Назван самый популярный способ снятия стресса у россиян

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Каждый десятый россиянин испытывает ежедневный стресс, а самый популярный способ сбросить его – посмотреть телевизор или встретиться с друзьями. Женщины в два раза чаще мужчин "заедают" стресс, а мужчины в четыре раза чаще "запивают" его. Такие данные привели социологи "Левада-Центра".

Социологи выяснили, что каждый десятый россиянин испытывает на себе ежедневные стресс и напряжение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-Центр".

Чтобы снять напряжение, россияне чаще всего смотрят телевизор (31%). На втором месте – встреча с друзьями (28%). Также для того, чтобы избавиться от стресса, россияне отправляются на прогулку (21%), слушают музыку (20%) и принимают ванну (19%), болтают по телефону (15%) и занимаются хобби (10%).

По словам экспертов, женщины чаще всего "заедают" свои переживания (24% против 12% среди мужчин), а вот запивают стресс чаще всего мужчины (30% против 7% женщин).