Банк России понизил ключевую ставку до 8,5%

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Совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку до 8,5%. В Центробанке также отметили, что для поддержания уровня инфляции регулятор продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Совет директоров Центробанка принял решение понизить ключевую ставку на 0,5% - до 8,5%. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу банка.

"Совет директоров отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Банке России отметили, что для поддержания уровня инфляции регулятор продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что в Центробанке не поддержали идею приравнивания криптовалют к иностранным валютам. По мнению Банка России, в них наблюдаются признаки "финансовых пирамид" – их стоимость возрастает от количества участников.

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