В ХМАО первоклассники не нашли в учебниках Крым и Калининград

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В Ханты-Мансийском автономном округе произошел скандал вокруг нового учебного пособия, которое раздали детям на 1 сентября. Там на карте России нет Крыма и Калининградской области, а Сургут находится на Ямале.

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел скандал вокруг учебников для первоклассников, передает "МИР24".

В учебных пособиях по истории и географии карту России нанесли с ошибками. Так, крупнейший город округа — Сургут — оказался на территории соседнего Ямала, а Крым и Калининградская область вообще отсутствуют.

Власти региона объяснили это техническим сбоем при печати. Весь тираж выпустят заново. Издательство напечатает исправные учебники за свой счет.

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