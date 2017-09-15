Путин и Макрон осудили действия запустившей очередную ракету КНДР

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Действия Северной Кореи, которая провела очередные ракетные испытания, грубо нарушают требования соответствующих резолюций Совбеза ООН. Об этом заявили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Одной из тем переговоров стал очередной ракетный пуск в КНДР, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры решительно осудили провокационные действия Пхеньяна, которые грубо нарушают требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. "Такие действия идут вразрез с принципами глобального нераспространения, создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности", - отметили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, главы государств "были едины во мнении о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, чреватой непоправимыми последствиями, о необходимости урегулирования этой крайне сложной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров".

Также Путин и Макрон отметили, что адекватной реакцией мирового сообщества на "безответственные шаги Пхеньяна стала принятая единогласно 11 сентября резолюция 2375 Совета Безопасности ООН".

Ранее в пятницу российский лидер обсудил ситуацию на Корейском полуострове с учетом последнего ракетного запуска КНДР на встрече с членами Совбеза.

В ночь на 15 сентября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. На этот раз она пролетела на тысячу километров больше. Ракета пересекла Японию и упала в море. Была объявлена тревога. Быстрее всех отреагировали в Южной Корее, где запустили собственные ракеты. Одна из них сломалась, и после взлёта упала. Однако другая ушла к условной цели в море на расстояние 250 километров.

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