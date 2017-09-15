Число пострадавших при взрыве в метро Лондона возросло до 22 человек

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Число пострадавших при взрыве на станции "Парсонс-Грин в лондонском метро увеличилось до 22 человек. По информации Национальной системы здравоохранения, в настоящее время все пациенты находятся все опасности.

Количество пострадавших при взрыве самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" в метро Лондона возросло до 22 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную систему здравоохранения. Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

"Скорая помощь увезла в больницы 18 пациентов, еще несколько человек обратились самостоятельно", - говорится в сообщении. В настоящее время все пациенты находятся все опасности.

Взрыв на станции "Парсонс-грин" на западе Лондона произошел ранее 15 сентября. Полиция признала инцидент терактом. По словам бывшего главы контртеррористического подразделения министерства обороны Британии, взрыв может быть не связан с "волком-одиночкой".

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