Коммунальщики перешли на усиленный режим работы в Москве

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Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы в связи с непогодой в городе. Специалисты готовы к оперативной ликвидации возможных повреждений рекламных конструкций, падению деревьев и скоплениям воды.

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ Москвы.

"К круглосуточному дежурству 15 и 16 сентября готовы более 5,2 тысячи единиц техники и более 37 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что коммунальные службы готовы к оперативной ликвидации возможных повреждений рекламных конструкций, падению деревьев и скоплениям воды.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в столице ожидаются сильный дождь, гроза, а также усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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