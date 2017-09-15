Коммунальщики перешли на усиленный режим работы в Москве
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Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы в связи с непогодой в городе. Специалисты готовы к оперативной ликвидации возможных повреждений рекламных конструкций, падению деревьев и скоплениям воды.
Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ Москвы.
"К круглосуточному дежурству 15 и 16 сентября готовы более 5,2 тысячи единиц техники и более 37 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что коммунальные службы готовы к оперативной ликвидации возможных повреждений рекламных конструкций, падению деревьев и скоплениям воды.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в столице ожидаются сильный дождь, гроза, а также усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
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