Белоруссия получила от России кредит в $700 млн

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Белоруссия получила от России 700 миллионов долларов. Об этом сообщило министерство финансов республики. Госкредит, предназначенный на рефинансирование обязательств Белоруссии перед Россией по ранее полученному займу, будет погашаться ежегодными траншами с 2018 года.

Министерство финансов Белоруссии объявило о получении выделенного Россией государственного кредита в размере 700 миллионов долларов.

"15 сентября 2017 года средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кредит, предназначенный на рефинансирование обязательств Белоруссии перед Россией по ранее полученному займу, предоставлен республике сроком на десять лет. Принципиальная договоренность о выделении денег была достигнута на уровне глав государств в апреле 2017 года.

Кредит будет погашаться ежегодными траншами — в апреле и октябре — начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

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