Установлена личность подозреваемого в теракте в метро Лондона

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Спецслужбы установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в метро Лондона. Об этом сообщают британские СМИ. Скотленд-ярд официально эту информацию не подтвердил. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 20 человек, в том числе дети.

Британские спецслужбы установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в метро Лондона. Об этом сообщает Sky News.

"Источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро Parsons Green ("Парсонс грин")", - говорится в сообщении корреспондента канала Марка Уайта.

Кроме того, сообщается о задержании возле вокзала New Street мужчины, вооруженного ножом.

Взрыв на станции "Парсонс-грин" на западе Лондона произошел ранее 15 сентября. Полиция признала инцидент терактом. По последним данным, пострадали 22 человека.