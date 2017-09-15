Снежный барс исключен из списка вымирающих видов

Теги: Общество животные природа

Снежного барса исключили из списка вымирающих видов животных. В настоящее время на территории России, а также Центральной и Южной Азии проживает около 7,5 тысячи ирбисов. При этом они все еще находятся на грани вымирания и получили новый статус уязвимых видов.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов исключил снежного барса из списка вымирающих видов животных. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот вид все еще сталкивается с высоким риском исчезновения в дикой природе, и, вероятно, его численность снижается, просто не на том уровне, который был ранее", - отметил Том Маккарти, занимающийся программой по защите снежного барса в организации Panthera.

В настоящее время на территории России, а также Центральной и Южной Азии проживает около 7,5 тысячи ирбисов. Статус вымирающего присваивают тем видам, численность которых не превышает 2,5 тысячи особей. При этом снежные барсы все еще находятся на грани вымирания и получили новый статус уязвимых видов.

Читайте также:

Около станции метро "Выхино" поймали лося. Видео

В Китае умерла старейшая в мире панда

Бык убил пастуха на ферме под Петербургом

Детеныш азиатской кошачьей акулы родился в Московском зоопарке

Фотограф выиграл суд у зоозащитников по делу о "селфи обезьяны"