Болельщики отправили более 500 тысяч заявок на ЧМ-2018 за сутки

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За первые сутки продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года было подано более 500 тысяч заявок. Возглавляют список покупателей российские болельщики. При этом более 50 тысяч заявок подано на финал турнира и около 40 тысяч – на матч открытия.

Болельщики отправили более 500 тысяч заявок за первые сутки продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Возглавляют список покупателей российские болельщики. Следом за ними идут фанаты из Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Великобритании. При этом более 50 тысяч заявок подано на финал турнира и около 40 тысяч – на матч открытия.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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