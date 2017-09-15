Вооруженный молотком мужчина напал на прохожих во Франции
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Неизвестный мужчина, выкрикивавший "Аллах Акбар", напал с молотком на двух женщин во французской коммуне под Лионом. Инцидент произошел с интервалом в несколько минут недалеко от центра города. В настоящий момент полиция и жандармерия разыскивает преступника.
Во французской коммуне Сона и Луара под Лионом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с молотком на прохожих, передает France Info.
Нападение произошло в парке в центре города. В результате пострадали две женщины. Одна из них получила ранения.
Местная прокуратура не исключает версии теракта. Нападавшему удалось скрыться. В настоящий момент над коммуной летает вертолет, который участвует в поиске подозреваемого.
Ранее в пятницу в Париже мужчина с ножом атаковал военного. Это произошло на станции метро "Шатле". Во время нападения злоумышленник несколько раз упоминал "Исламское государство" (деятельность террористической организации запрещена на территории России — TVC.RU).
Утром 15 сентября также произошел теракт в лондонском метро. Пострадали 22 человека, в том числе дети. Погибших нет. По предварительным данным, спецслужбы уже установили личность подозреваемого в совершении взрыва.
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