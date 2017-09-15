Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии и вокруг КНДР

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Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, вокруг КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ситуацию на Корейском полуострове обсудил Совет безопасности России. Владимир Путин и участники совещания обменялись мнениями по последним ракетным пускам КНДР и их влиянию на обстановку в регионе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Совет рассмотрел также итоги состоявшейся на этой неделе поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Дамаск. По поручению Владимира Путина глава военного ведомства встретился там с президентом Сирии Башаром Асадом, и в пятницу доложил об итогах переговоров.

Участники совещания также обсудили вопросы, связанные с созданием и функционированием в Сирии зон деэксалации конфликта.

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