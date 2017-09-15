18:48, 15 сентября 2017

Сотрудники МЧС полдня ловили лося в Москве. Видео

Теги:  Москва  мчс  животные

Ищут спасатели, ищет полиция — примерно по такому сценарию развивались события на окраине Москвы. В город забрёл лось. Стражи порядка не без труда смогли задержать его у станции метро "Выхино". Но лесной обитатель бежал, и вскоре спасателям пришлось выручать его из беды. Из Большого Графского пруда тонущее животное благополучно извлекли с помощью крана-манипулятора и альпинистского снаряжения.

За спасением лося наблюдала корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова.

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