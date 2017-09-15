Сотрудники МЧС полдня ловили лося в Москве. Видео

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Ищут спасатели, ищет полиция — примерно по такому сценарию развивались события на окраине Москвы. В город забрёл лось. Стражи порядка не без труда смогли задержать его у станции метро "Выхино". Но лесной обитатель бежал, и вскоре спасателям пришлось выручать его из беды. Из Большого Графского пруда тонущее животное благополучно извлекли с помощью крана-манипулятора и альпинистского снаряжения.