Завершена реконструкция шпиля на здании МИД в Москве

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В столице завершена реконструкция шпиля на здании МИД России на Смоленской площади. Работы велись с сентября прошлого года. За это время также заменили отдельные фрагменты крыши, отремонтировали вентиляционные камеры и восстановили облицовку.

В столице завершили реконструкцию шпиля на здании Министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Перед архитектором Владимиром Гельфрейхом стояла задача соорудить такой шпиль, который бы, во-первых, лаконично увенчал его творение, а во-вторых, не был чрезмерно тяжелым и не навредил всей конструкции", - отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Демонтаж старого шпиля на здании МИД начался в сентябре прошлого года. За это время также заменили отдельные фрагменты крыши, отремонтировали вентиляционные камеры и технические помещения, смонтировали распределительную консоль.

Кроме того, были восстановлены облицовка и пилоны, отреставрированы керамические блоки фасада здания, четыре угловые башни наружной стены здания и устроены новые инженерные сети.

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