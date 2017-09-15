Франция против Макрона: рейтинг президента стремительно падает

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Эммануэль Макрон дал первое большое интервью журналу Le Point, в котором "детально обрисовал своё видение" страны и её будущего. Говорил он по большей части банальности - о том, что сегодня западный мир переживает кризис, в условиях которого Франция просто обязана стать великой державой. Впрочем, предложения сделать Францию снова великой разбились, как и многие другие прекрасные идеи, о суровую реальность. Так быстро как у Макрона рейтинг в Европе в последнее время не падал ни у кого.

"Тебе придется с нами считаться", - скандировала улица, пока в полицейских летели камни и файеры. В Париже, Бордо, Лионе и Марселе — многотысячные демонстрации против затеянной Эммануэлем Макроном трудовой реформы. А ведь еще в мае его называли "молодым и перспективным", напоминает "ТВ Центр". Но за три месяца у власти рейтинг Макрона с 60% скатился до 30. Даже Франсуа Олланд начинал лучше. Эксперты, правда, сенсации не видят, напоминая, что за него и голосовали-то не по любви — по расчету.

"Тогда отдавали голоса не столько за него, сколько против Ле Пен. Республиканцы, ультраправые и крайне-левые на самом деле по-прежнему его враги", - говорит политолог Иван Бло.

Только теперь, кажется, еще более принципиальные. Левые точно не простят сокращения субсидий. Правых возмутил скандал с армейской верхушкой. Макрон настолько грубо осадил начальника генштаба генерала Пьера де Вилье, что тот подал в отставку. А французская пресса тут же обвинила президента в авторитарных замашках. С прессой, кстати, тоже не заладилось. Даже в эфире еще недавно певших дифирамбы "несистемному кандидату" телеканалов теперь часто можно услышать такое: "Концентрация богатства и власти в руках маленькой касты. Вот что сейчас представляет Эммануэль Макрон"

"У Эммануэля Макрона нет большого опыта в политике. Поэтому, в отличие от своих предшественников, он после переезда в Елисейский дворец не стал сразу же строить отношений с медиа. Стал держать себя с прессой более дистанцированно. Что, конечно, стало большой ошибкой", - рассуждает профессор истории коммуникации университета Сорбонна Арно Бенедетти.

Отсутствие опыта, а может и сложный характер. Месье Макрон, шепчут журналистам "проверенные источники", очень не любит, когда ему перечат. Возражения якобы не принимаются даже от министров. Впрочем, публике пресс-служба главы государства рисует совсем другой образ: эффектные появления перед телекамерами, снимки с футболистами и поп-певицами. Правда, выяснилось, что Макрон и сам, словно капризная звезда, не выходит в свет без макияжа. На личного визажиста он уже потратил 26 тысяч евро. Хотя, как утверждает, из собственного кармана. И, конечно, громкие речи: "Если мы продолжим оставаться слепыми, мы будем поколением, которое возьмет на себя ответственность за смерть Европы".

И все напрасно. Даже новый любимец президентской четы пес Немо и тот не справился с возложенной пиар-миссией. Годовалого метиса грифона и лабрадора Макрон лично забирал из приюта, потом показательно выводил на порог Елисейского дворца встречать важных гостей. Но соцопросы упорствуют: щенку французы симпатизируют, а вот рейтинг президента все так же тает.

За дело было пыталась взяться и "Она". Выпуск журнала Elle с эксклюзивной съемкой и откровенным интервью первой леди Франции раскупили едва ли не в первые сутки. Но широкая улыбка и подчеркнуто сдержанный стиль мадам Тромпье покорили, как выяснилось, далеко не всех. Когда Макрон попытался предоставить супруге официальный статус, а вместе с ним и внушительную зарплату, общественность возмутилась настолько, что проект указа в спешке перекроили, оставив, впрочем, двух оплачиваемых советников.

"Во французской политике первые леди никогда не играли заметной роли. Это не американская модель. Франции такое не нравится. Вот, например, у Франсуа Олланда вообще не было официальной жены. Но уж точно не это погубило его карьеру", - говорит Иван Бло.

Зато за рубежом, показывают опросы, французский лидер даже популярнее, чем дома. Потому, быть может, и составил такой плотный график: в первые три месяца - шесть зарубежных визитов. Впрочем, Макрон и в гостях успел отличиться. То назовет польского премьера Беату Шидло не лучшим выбором польского народа, то предложит реформировать экономику Евросоюза. Да так, что убытки будет нести главный соратник - Берлин. Впрочем, до этого у Макрона еще должны успеть "дойти руки". Профсоюзы и левые уже сейчас готовят вторую волну протестов. Обещая, как и в 2016-м, вывести на улицу миллионы. И напоминая, что тогда эти манифестации фактически поставили крест на втором сроке Олланда. Представитель Елисейского дворца Кристоф Кастанер в ответ лишь грустно заметил: "Реформирование Франции предполагает падение популярности”.

Насколько в итоге успешным, и главное крепким, окажется этот союз понятно станет примерно через год. Когда можно будет говорить о первых результатах реформ Макрона. Но одно уже ясно: период медового месяца в отношениях Пятой Республики и ее президента остался позади.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "В центре событий". Париж, Франция.

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