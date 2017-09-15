Полуприцеп с щебнем опрокинулся на остановку в Подмосковье

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Четыре человека пострадали в результате опрокидывания полуприцепа с щебнем на автобусную остановку в Подмосковье. В настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

В результате опрокидывания полуприцепа с щебнем на автобусную остановку в Наро-Фоминском районе Подмосковья пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

"На 6 километре автодороги А-108 произошло столкновение грузовика МАЗ, груженого щебнем, с автомобилем KIA. Произошло опрокидывание на остановку общественного транспорта, в результате чего, по предварительным данным, четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

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