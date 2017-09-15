В США разбился истребитель российского производства

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Истребитель российского производства Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США. В результате авиакатастрофы погиб американский полковник Эрик Шульц.

Истребитель российского производства Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в американском штате Невада. Самолет принадлежал США, приобрести его могли у третьих лиц, пишет "Российская газета".

В результате авиакатастрофы погиб полковник Эрик Шульц. Американские власти подтвердили гибель самолета, но отказались уточнить его тип. "Это был точно не F-35", - заявил начальник штаба ВВС США. При этом, по данным портала Aviation Week, это был Су-27.

В это время в России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2017". Их проводят на шести полигонах с участием почти 13 тысяч военнослужащих.

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