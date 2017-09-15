Число пострадавших при взрыве в метро Лондона достигло 29 человек

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Количество госпитализированных в результате взрыва в лондонском метро возросло до 29 человек. Ранее сообщалось о 22 пострадавших при теракте. По данным британских СМИ, спецслужбы уже установили личность подозреваемого в причастности к происшествию.

Число пострадавших при взрыве самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" в метро Лондона возросло до 29 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой управление Национальной системы здравоохранения по Англии.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших при теракте в лондонской подземке.

Взрыв на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел в пятницу утром. Полиция признала инцидент терактом. По данным британских СМИ, спецслужбы уже установили личность подозреваемого в причастности к происшествию.

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