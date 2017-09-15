Число пострадавших при взрыве в метро Лондона достигло 29 человек
Теги: Теракт метро взрыв пострадавшие лондон
Количество госпитализированных в результате взрыва в лондонском метро возросло до 29 человек. Ранее сообщалось о 22 пострадавших при теракте. По данным британских СМИ, спецслужбы уже установили личность подозреваемого в причастности к происшествию.
Число пострадавших при взрыве самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" в метро Лондона возросло до 29 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой управление Национальной системы здравоохранения по Англии.
Ранее сообщалось о 22 пострадавших при теракте в лондонской подземке.
Взрыв на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел в пятницу утром. Полиция признала инцидент терактом. По данным британских СМИ, спецслужбы уже установили личность подозреваемого в причастности к происшествию.
Читайте также:
Установлена личность подозреваемого в теракте в метро Лондона
Число пострадавших при взрыве в метро Лондона возросло до 22 человек
Полиция: бомба в метро Лондона взорвалась не полностью
Власти Британии назвали взрыв в лондонском метро терактом